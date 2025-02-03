Военнослужащие и их семьи смогут приватизировать служебное жилье

Военнослужащие смогут приватизировать служебное жилье, если срок службы составил 20 и более лет. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике во втором чтении.

В справке-обосновании говорится, что по действующему законодательству право на приватизацию занимаемого служебного жилья военнослужащему дается только после увольнения военнослужащих с военной службы в запас или в отставку по основаниям, предусмотренным законом. Проектом право на приватизацию жилья дается действующим сотрудникам, имеющим выслугу 20 и более лет.

Также законопроектом дается право приватизировать служебное жилье близким родственникам военнослужащего, имеющего стаж 20 и более лет, в случае его смерти.