15:03
USD 87.45
EUR 90.81
RUB 0.89
Власть

Военнослужащие и их семьи смогут приватизировать служебное жилье

Военнослужащие смогут приватизировать служебное жилье, если срок службы составил 20 и более лет. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике во втором чтении.

В справке-обосновании говорится, что по действующему законодательству право на приватизацию занимаемого служебного жилья военнослужащему дается только после увольнения военнослужащих с военной службы в запас или в отставку по основаниям, предусмотренным законом. Проектом право на приватизацию жилья дается действующим сотрудникам, имеющим выслугу 20 и более лет.

Также законопроектом дается право приватизировать служебное жилье близким родственникам военнослужащего, имеющего стаж 20 и более лет, в случае его смерти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318750/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Военнослужащие смогут приватизировать служебное жилье. Президент подписал закон
Распределение служебных квартир в Бишкеке. Милиционеры пожаловались депутату
Семьи погибших военнослужащих смогут приватизировать жилье бесплатно
Депутаты предлагают сократить срок приватизации служебного жилья до десяти лет
Каныбек Сагынбаев не может приватизировать квартиру, которую ему подарили
На Иссык-Куле для сотрудников ГКНБ построили еще один служебный дом
Для сотрудников ГКНБ на Иссык-Куле построили дом
Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура
У чемпиона мира по бильярду Каныбека Сагынбаева могут отобрать квартиру
Депутаты предлагают вернуть право приватизировать служебные квартиры
Популярные новости
В&nbsp;России перестали регистрировать иностранцев на&nbsp;три месяца после въезда В России перестали регистрировать иностранцев на три месяца после въезда
Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о&nbsp;сложении полномочий Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о сложении полномочий
Президент Кыргызстана наградил предпринимателей медалями и&nbsp;званиями Президент Кыргызстана наградил предпринимателей медалями и званиями
Легализация праворульных автомобилей начнется с&nbsp;1&nbsp;марта 2025 года Легализация праворульных автомобилей начнется с 1 марта 2025 года
Бизнес
В&nbsp;Оше завершился AI&nbsp;City Hackathon: победители получили призы от&nbsp;MEGA В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;АО&nbsp;&laquo;НПК&raquo; (Казахстан) подписали меморандум ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
3 февраля, понедельник
14:59
ОРТ. Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной ОРТ. Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше за...
14:47
Военнослужащие и их семьи смогут приватизировать служебное жилье
14:41
Кыргызстанец погиб в тройном ДТП в Москве
14:38
В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA
14:32
Почти миллион человек прошли через Общереспубликанское тестирование в КР