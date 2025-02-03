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Власть

Илон Маск объявил о ликвидации Агентства по международному развитию США

Руководитель DOGE (Департамент по повышению эффективности американского правительства) миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы в процессе ликвидации USAID», — заявил бизнесмен.

В публикации также говорится, что агентство не подлежит восстановлению, поскольку «это не червивое яблоко, а просто комок червей». Илон Маск добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Ранее он резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, миллиардер охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке».

2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Агентство США по международному развитию (USAID) основано в 1961 году после принятия Конгрессом закона об иностранной помощи. Его создание инициировал президент Джон Кеннеди в разгар холодной войны, и одной из ключевых целей стало противодействие влиянию СССР. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/318748/
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