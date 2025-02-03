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Власть

Депутат Эрулан Кокулов опоздал на заседание и поругался с коллегами

Депутат Эрулан Кокулов опоздал на заседание парламентского комитета по социальной политике и поссорился с коллегами.

Прибыв на заседание, он начал задавать вопросы о деятельности Республиканской клинической инфекционной больницы, а также об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. Председатель комитета Винера Раимбачаева объяснила, что нардепы сняли этот вопрос с повестки в связи с отсутствием уже бывшего главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева.

«Вы продолжаете откладывать заседания. Вы давно стали зависимыми», — сказал Эрулан Кокулов.

Винера Раимбачаева ответила, что депутату нужно было прийти вовремя на заседание, тогда бы он был бы обо всем в курсе, и попросила не разговаривать грубо.

«Это коллегиальный орган. Айгуль Абдисаламовна внесла предложение снять вопрос с повестки, коллеги поддержали. Вы почему возмущаетесь? Выйдите и там возмущайтесь!» — сказала она.

Эрулан Кокулов ответил, что был в больнице и поэтому опоздал.

Перепалка продолжалась около 15 минут. Микрофоны парламентариям отключили. 

Напомним, сегодня стало известно, что Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности министра здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318730/
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