Передача функций судов нотариусам. Комитет ЖК отправил документ на доработку

Парламентский комитет по социальной политике отправил на доработку законопроект Минюста.

Для оптимизации судебной нагрузки ведомство предлагало передать семь категорий дел приказного производства в компетенцию нотариусов, в том числе дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.

Депутат Советбек Рустамбек уулу выразил опасение, что передача функций суда частным нотариусам может привести к коррупции.

«Также вы этим законом замучаете народ. Нотариус выпускает свой приказ, ответчик, если не согласен, идет с возражением в суд. Получается, суд второй раз будет выносить решение? Зачем в эти дела вмешивать нотариусов, если в конечном итоге окончательное решение принимает суд?» — возмутился он.

Нардеп Гулькан Молдобекова отметила, что в нотариальной конторе работает только один нотариус, и он может подделать документы, и законопроект открывает возможность для взяточничества. Поэтому она предложила отправить документ на доработку, коллеги поддержали ее единогласно.