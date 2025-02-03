Функции по взысканию алиментов и долгов будут переданы нотариусам

Чтобы снизить нагрузку на судей, функции по взысканию алиментов и долгов передадут нотариусам. Законопроект об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике презентовал заместитель министра юстиции Искендер Сыдыгалиев.

Документ рассматривают в первом чтении. В целях оптимизации судебной нагрузки Минюст предлагает передать семь категорий дел приказного производства в компетенцию нотариусов. Речь о требованиях по взысканию денежных сумм или истребованию движимого имущества от должника в случаях, если:

требование основано на нотариально удостоверенной сделке;

требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;

требование основано на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенного нотариусом;

заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц;

заявлено требование о взыскании обязательных платежей;

заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты;

заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.

Эти требования должны быть подтверждены письменными доказательствами и признаны должником. Если из заявления и представленных документов усматривается спор о праве, то нотариус отказывает в принятии заявления о выдаче нотариального приказа.

В случае поступления возражения на приказ (решение) нотариуса, он (оно) отменяется. Стороны также вправе обжаловать нотариальный приказ в суде.