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Власть

Панама отказалась продлить меморандум по инициативе «Один пояс — один путь»

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что государство не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь». Об этом сообщает PBS.

«Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе «Один пояс — один путь», — заявил Хосе Рауль Мулино и добавил, что власти страны изучат, можно ли отказаться от участия в проекте досрочно.

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от Панамы предпринять шаги, чтобы уменьшить влияние КНР на Панамский канал. По его словам, власти Панамы должны действовать, в противном случае США примут необходимые меры в соответствии с договором между двумя странами об эксплуатации канала.

Во время встречи с президентом Панамы Марко Рубио также сказал, что американский лидер Дональд Трамп считает текущий статус-кво в отношении Панамского канала неприемлемым. По словам дипломата, контроль Коммунистической партии Китая над районом канала представляет угрозу для региона и нарушает договор о его постоянном нейтралитете и эксплуатации.

Панамский канал США закончили строить к 1914-му. Он является одним из главных судоходных маршрутов в мире, через него ежегодно проходит около 14 тысяч судов. Длина канала составляет 82 километра, он соединяет Атлантический и Тихий океаны.

Напомним, «Один пояс — один путь» — инициатива Китайской Народной Республики по объединению проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», которую выдвинули в 2013 году.

Цель — активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего количества стран и использование капитала заинтересованных государств, а также развитие инфраструктуры для усиления экономического сотрудничества и торговли.

Инициатива «Один пояс — один путь» предполагает объединение сухопутного и морского торговых путей для быстрой и недорогой транспортировки товаров в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318686/
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