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Власть

Кундус Кырбашева завершила работу в Фонде зеленой энергетики

Директор Фонда зеленой энергетики при кабмине Кундус Кырбашева завершает свою работу в организации и переходит на другую должность. Об этом 24.kg сообщили в фонде.

Кундус Кырбашева подвела итоги работы в фонде, отметив ключевые реформы. По ее словам, успехи в развитии возобновляемой энергетики стали возможны благодаря созданию благоприятных условий для инвесторов. В дальнейшем она продолжит работу в этой сфере в новом формате.

Кундус Кырбашева заняла этот пост в июле 2024 года. До этого, с 2018 по 2024 год, она возглавляла Ассоциацию зеленых электростанций ВИЭ КР.

Добавим, что за полгода Фонд зеленой энергетики на конкурсной основе заключил с инвесторами соглашения на аренду 42 участков общей площадью 3 тысячи 964 гектара. За указанный период от субъектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поступило 113 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318583/
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