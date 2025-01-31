Кундус Кырбашева завершила работу в Фонде зеленой энергетики

Директор Фонда зеленой энергетики при кабмине Кундус Кырбашева завершает свою работу в организации и переходит на другую должность. Об этом 24.kg сообщили в фонде.

Кундус Кырбашева подвела итоги работы в фонде, отметив ключевые реформы. По ее словам, успехи в развитии возобновляемой энергетики стали возможны благодаря созданию благоприятных условий для инвесторов. В дальнейшем она продолжит работу в этой сфере в новом формате.

Кундус Кырбашева заняла этот пост в июле 2024 года. До этого, с 2018 по 2024 год, она возглавляла Ассоциацию зеленых электростанций ВИЭ КР.

Добавим, что за полгода Фонд зеленой энергетики на конкурсной основе заключил с инвесторами соглашения на аренду 42 участков общей площадью 3 тысячи 964 гектара. За указанный период от субъектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поступило 113 миллионов сомов.