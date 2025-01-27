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Экономика

За полгода в Фонд зеленой энергетики от субъектов ВИЭ поступило 113 миллионов

За июль — декабрь 2024 года Фонд зеленой энергетики на конкурсной основе заключил с инвесторами соглашения на аренду 42 участков общей площадью 3 тысячи 964 гектара. За указанный период от субъектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) поступило 113 миллионов сомов. Об итогах работы фонда рассказала его глава Кундус Кырбашева.

За этот период проведено 18 заседаний конкурсной комиссии, на которых рассмотрено 107 лотов. По результатам конкурсов инвесторам переданы 42 участка общей площадью 3 тысячи 964 гектара, из них:

  • 31 участок выделен под строительство малых ГЭС общей мощностью 351,97 мегаватта;
  • 11 участков предназначены для солнечных электростанций с общей мощностью 1 тысяча 634,5 мегаватта.

Для сравнения: за весь 2023-й фонд провел всего одно заседание конкурсной комиссии, на котором рассмотрели три лота, а поступлений от аренды за этот период не было.

Глава фонда отметила, что на балансе организации в настоящее время находится 68 участков общей площадью 18 тысяч 649,5 гектара. Из них 14 тысяч 929,192 гектара готовы для передачи инвесторам через конкурсы для строительства объектов ВИЭ.

Кундус Кырбашева подчеркнула, что фонд разработал проект постановления кабинета министров о гарантированном выкупе электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ. Этот документ призван создать благоприятные условия для реализации проектов в сфере зеленой энергетики. Проект направлен в Министерство энергетики для согласования и дальнейшей передачи в администрацию президента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317999/
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