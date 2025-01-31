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Власть

О новом директоре онкоцентра рассказал Алымкадыр Бейшеналиев

На заседании парламентских фракций «Ишеним» и «Ыйман Нуру» депутат Советбек Рустамбек уулу рассказал, что при прежнем директоре Национального центра онкологии и гематологии Бактыгуль Султангазиевой к нему часто обращались онкобольные с жалобой на искусственные очереди и ему приходилось звонить, чтобы пациентам сделали химиотерапию.

Депутат поинтересовался у министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, нет ли сейчас при новом главе онкобольницы искусственных очередей и правда ли, что новый директор зять Султангазиевой.

Министр ответил, что Нурбек Букуев не является зятем Бактыгуль Султангазиевой.

«В онкоцентре бываю часто. Моя жена больна, и она, как все, в порядке очереди посещает процедуры. А вы, получается, своими звонками нарушили очередь, а из-за этого другие пациенты остались без лечения», — сказал министр.

Депутат заявил, что никогда не нарушал очередность и никого не пропускал на процедуры.

Напомним, директор онкоцентра Бактыгуль Султангазиева в ноябре освобождена от занимаемой должности. Депутат Айсулуу Мамашова пожаловалась на нее главе Минздрава. Нардеп Аида Исатбек кызы также высказывала недовольство по поводу работы директора центра и попросила представителей министерства проконтролировать ее. Она была директором центра с 2021 года.

Депутат Айсулуу Мамшова заявила, что на освободившуюся должность претендует зять Бактыгуль Султангазиевой и если его одобрят, «то коррупционная схема, которая была до этого, будет процветать и дальше».

В начале декабря 2024 года Нурбек Букуев стал директором Национального центра онкологии и гематологии. Он родился в 1982-м. Врач-онкогинеколог, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии КРСУ имени Бориса Ельцина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318576/
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