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Власть
Сюжет: Реновация в Бишкеке

Депутатам Жогорку Кенеша скоро покажут программу реновации Бишкека

Глава Госстроя Нурдан Орунтаев пообещал в ближайшее время презентовать программу реновации. Об этом он заявил на заседании депутатской группы «Мекенчил».

По словам чиновника, он поддерживает программу перестройки домов.

«Только нас в Центральной Азии не коснулась программа реновации. Сейчас она разрабатывается, и в ближайшее время представим ее депутатам», — пообещал Нурдан Орунтаев.

Напомним, в конце ноября 2024 года Нурдан Орунтаев сообщил, что в 2025-м в Бишкеке планируют начать программу реновации. По его словам, государство намерено снести все дома, построенные в советское время, и заменить их современными зданиями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318511/
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