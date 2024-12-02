В Бишкеке хотят устроить реновацию. Чего ждать горожанам и как это работает

На прошлой неделе глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что в 2025 году в Бишкеке планируют начать программу реновации. По его словам, государство намерено снести все дома, построенные в советское время, и заменить их современными зданиями.

Как это будет происходить?

Нурдан Орунтаев объяснил, что дома, построенные в СССР, рассчитаны на 50-70 лет.

«Последние дома ввели в эксплуатацию в 1990-х годах. Прошло уже 30 лет. В Кыргызстане нет управляющего, который следил бы за качеством домов. Мы ограничиваемся только ТСЖ или домкомами. Эти дома приходят в непригодность», — заявил он.

Особое внимание уделят домам без фундаментов, которые представляют особую опасность. «В «сталинках», к примеру, нет фундамента. Если произойдут катаклизмы, это будет угрожать жизням людей», — отметил чиновник.

Для реализации программы строительные компании будут договариваться с жителями о выкупе участков. «При СССР ввели в эксплуатацию более 1 тысячи 500 высотных домов, которые состоят в реестре Госстроя. Есть дома, которые построены до 1970-х. Вместо них построят высокотехнологичные здания. Мы выкупили современные американские программы по строительству домов», — рассказал Нурдан Орунтаев.

Механизм новой программы предусматривает два варианта финансирования: привлечение инвестиций и использование государственного бюджета.

«Инвестор, к примеру, хочет купить участок по программе реновации. Он обращается в соответствующий орган, договаривается с жильцами, которые должны остаться довольными. Выкупает жилье по рыночной цене или предлагает другие условия. После этого старый дом сносится, а на его месте строится новый», — объяснил глава Госстроя.

Что думают архитекторы?

Архитектор Айдай Бактыбекова сравнила предложенную программу с подобными проектами в Алматы и Ташкенте.

«В Алматы сносили более старые дома, такие как «сталинки» или хрущевки. Если наши власти будут консультироваться с алматинскими коллегами и организуют процесс как следует, то у них может получиться. В Алматы в целом получилось на четыре с плюсом. Большинство жителей переселили в готовые дома, и они остались довольны», — говорит она.

Однако реновация невозможна без строительства альтернативного жилья.

Чтобы кого-то переселить, вы должны найти место, куда их переселить. Пока власти не построят альтернативное жилье, реновация не получится Айдай Бактыбекова, архитектор

Айдай Бактыбекова подчеркнула, что в Ташкенте старый город с его историческими зданиями не сносили, а построили новый.

«Ташкент отличается от Бишкека тем, что там много исторических объектов. Власти не имели морального права сносить здания с исторической ценностью. Насколько наши здания имеют историческую ценность, это спорный вопрос», — отметила она.

Архитектор также привела пример из европейской практики: «В голландском городе Утрехте снесли дома, которые не имели исторической ценности, и построили новый город. Но здания, связанные с историей, реставрировали, превратили в музеи и сделали источником дохода. У нас же дома исторических личностей нельзя сносить. В таких случаях интересы миллионов важнее интересов тысяч».

По ее мнению, аварийные дома без исторической ценности нужно сносить в первую очередь.

Как это было в других странах?

Программы реновации жилья реализуются в Москве, Алматы и Ташкенте с разным уровнем успеха:

Москва . С 2017 года переселили более 350 тысяч семей из пятиэтажек. Планируется снос около 5 тысяч домов, завершение программы намечено на 2032-й.

Алматы . С 2021 года снесли 708 домов, построили 683 новых здания. Программа финансируется за счет бюджета и инвесторов.

Ташкент. С 2019-го снесли более 1,2 тысячи старых домов, созданы новые жилье и инфраструктура.

Общие принципы этих программ включают переселение жителей, снос аварийных домов и привлечение инвесторов.

Мнение депутатов

Депутат Гуля Кожокулова считает, что важно защитить права граждан и сохранить исторический облик города: «Дома типа «сталинок» имеют ценность. Однако их коммунальные системы разрушены, и ремонт невозможен. Если дом не пригоден для жизни, его нужно сносить. Но здания с исторической ценностью требуют реконструкции».

Ее коллега Исхак Масалиев подчеркнул, что реализация реновации должна быть прозрачной: «Если старые дома будут сносить тайно, то лучше не начинать. Программа должна обсуждаться публично, и каждая сторона должна знать, что ее ожидает. При этом важно сохранить облик центра города».

Он отметил, что новостройки должны соответствовать единому архитектурному стилю столицы.

На заседании Жогорку Кенеша нардеп Дастан Бекешев высказал мнение, что реновация — это светлая и гениальная идея и ее не стоит принимать в штыки. Однако, по его словам, перед тем, как приступить к сносу домов, мэрии надо взяться за улучшение инфраструктуры.

«Я уже говорил, что у нас устарели канализационные сети и могут быть фекальные фонтаны. Теплотрубы не выдерживают и фонтанируют. Это может быть и с питьевой водой, и с канализацией. Кроме того, вице-мэр заявил, что в Бишкеке не хватает 30 школ. Это сейчас. А реновация предполагает, что будут убирать малоэтажные дома и строить многоэтажные. А куда идти детям потом учиться? Где столько людей потом будет лечиться?» — спросил депутат.

Он заметил, что после увеличения количества квартир в городе будет еще больше не хватать парковочных мест и зеленых зон. И предложил выделить 100 миллионов сомов из республиканского бюджета на улучшение инфраструктуры столицы.

Мнение читателей 24.kg

Большинство читателей 24.kg отнеслись к предложенной программе с опасением. Основные страхи связаны с возможным навязыванием кабальных условий жильцам.

Многие опасаются, что взамен им предложат жилье в неблагополучных или отдаленных районах.

Звучат опасения, что собственность будут оценивать ниже рыночной.

Читатели выражают недоверие и тому, что процесс переселения пройдет прозрачно и без ущемления прав собственников.

«Уже сейчас очевидно, что будут сносить, а взамен предлагать дешевые варианты где-то на окраине. Почему власти не могут обеспечить справедливую оценку и переселение в пределах того же района?» — пишет один из пользователей.

Многие считают — программа может быть успешной только при условии, что права жителей строго защитят, а предложения по переселению станут действительно равнозначными.

Что дальше?

Инициатива Госстроя обещает решить проблему устаревшего жилья в Кыргызстане. Однако от того, насколько тщательно проработают программу, зависит, станет ли она успешным шагом вперед или очередным нереализованным проектом.