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Власть

Легализация авто. Депутат заявил о массовом завозе праворульных машин

После объявления о легализации праворульных автомобилей их массово пытаются завезти в страну. Об этом на заседании парламентской фракции «Ынтымак» сообщил депутат Марлен Маматалиев.

Он сказал, что, по информации Министерства внутренних дел, в Кыргызстан пытались ввезти более тысячи машин.

Марлен Маматалиев обратился к гражданам с просьбой до легализации воздержаться от поездок на незаконных авто, так как рейды по ним продолжаются.

Напомним, президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

  • первый этап предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;
  • второй этап предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;
  • третий этап разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы республики или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024 года автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству страны с просьбой решить проблему.    
Ссылка: https://24.kg/vlast/318501/
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