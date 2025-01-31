Легализация авто. Депутат заявил о массовом завозе праворульных машин

После объявления о легализации праворульных автомобилей их массово пытаются завезти в страну. Об этом на заседании парламентской фракции «Ынтымак» сообщил депутат Марлен Маматалиев.

Он сказал, что, по информации Министерства внутренних дел, в Кыргызстан пытались ввезти более тысячи машин.

Марлен Маматалиев обратился к гражданам с просьбой до легализации воздержаться от поездок на незаконных авто, так как рейды по ним продолжаются.

Напомним, президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

первый этап предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;

второй этап предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;

третий этап разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы республики или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024 года автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству страны с просьбой решить проблему.