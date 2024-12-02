17:29
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Происшествия

Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку

С 1 декабря автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обратились к руководству страны с просьбой решить проблему.

По данным одного из граждан, в Оше около 200 машин водворили на стоянку.

«Машины с армянскими и абхазскими номерами покупали по $12-15 тысяч, мы кормим свои семьи, выплачиваем кредиты. Теперь их запретили, авто задерживают. Как мы будем кормить семьи, если заберете наши автомобили? Уважаемый Садыр Нургожоевич, решите вопрос в пользу народа», — сказал один из водителей.

Комментируя обращение, руководитель пресс-службы ГУОБДД Байгазы Айтикул уулу рассказал 24.kg, что мероприятие проводят совместно с Государственной таможенной службой, оно направлено на борьбу с нарушениями таможенного законодательства ЕАЭС и КР.

Так, 29 ноября в Баткенской области задержали 60 автомобилей с номерами и документами Армении и непризнанного «абхазского» региона, ввезенные в страну с нарушением таможенного законодательства.

«В ходе проверки идентификационных номеров кузова (VIN) предварительно установлено, что задержанные автотранспортные средства не проходили таможенную очистку в странах ЕАЭС (Армения)», — отметил Байгазы Айтикул уулу.

До выяснения всех обстоятельств автомобили водворены на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312850/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Более 525 миллионов сомов штрафов за нарушение ПДД оплачено в бюджет в 2024 году
ГУОБДД проводит масштабный рейд. Проверяют ОСАГО иностранных авто
Ухудшение погоды. Авто на летних шинах не будут пропускать на дальних дорогах
Вниманию водителей! Боомское ущелье закрыто для проезда
За сутки автоинспекторы выявили 73 пьяных водителя
За работой водителей автобусов будут следить при помощи видеокамер — ГУОБДД
В ГУОБДД признают, что «остро стоит вопрос с ДТП, которые уносят жизни детей»
ГУОБДД объявило о масштабном рейде на водителей скутеров и мопедов
В Кыргызстане за шесть месяцев 2024 года в ДТП погибло 280 человек
Где в Кыргызстане происходят самые тяжкие ДТП, рассказал замглавы ГУОБДД МВД
Популярные новости
В&nbsp;офисе &laquo;Яндекс. Такси&raquo; в&nbsp;Бишкеке прошли обыски В офисе «Яндекс. Такси» в Бишкеке прошли обыски
Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на&nbsp;мусорке и&nbsp;угостил одноклассников Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на мусорке и угостил одноклассников
В&nbsp;милиции рассказали, что изъяли у&nbsp;браконьеров на&nbsp;Иссык-Куле В милиции рассказали, что изъяли у браконьеров на Иссык-Куле
Автомобиль с&nbsp;оружием задержали в&nbsp;Чон-Кеминском природном парке Автомобиль с оружием задержали в Чон-Кеминском природном парке
Бизнес
MEGA улучшила покрытие сети на&nbsp;главной туристической трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Каракол MEGA улучшила покрытие сети на главной туристической трассе Бишкек — Каракол
НПС &laquo;Элкарт&raquo; предупреждает: мошенники активизировались! НПС «Элкарт» предупреждает: мошенники активизировались!
Пользуйся приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
Вкусный кешбэк 5&nbsp;процентов и&nbsp;скидка от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;сервисе &laquo;Яндекс.Еда&raquo;! Вкусный кешбэк 5 процентов и скидка от «Бакай Банка» в сервисе «Яндекс.Еда»!
2 декабря, понедельник
17:21
Дело Самата Матцакова. Правозащитники обратились к властям страны Дело Самата Матцакова. Правозащитники обратились к влас...
17:19
Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку
17:09
Акции протеста в Грузии. Послы пяти стран подали в отставку
17:04
Новый созыв БГК. Спикером избрали Бекжана Усеналиева из партии «Адилет»
16:46
Получают некачественный товар. Депутат пожаловалась на работу маркетплейсов