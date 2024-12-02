Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку

С 1 декабря автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обратились к руководству страны с просьбой решить проблему.

По данным одного из граждан, в Оше около 200 машин водворили на стоянку.

«Машины с армянскими и абхазскими номерами покупали по $12-15 тысяч, мы кормим свои семьи, выплачиваем кредиты. Теперь их запретили, авто задерживают. Как мы будем кормить семьи, если заберете наши автомобили? Уважаемый Садыр Нургожоевич, решите вопрос в пользу народа», — сказал один из водителей.

Комментируя обращение, руководитель пресс-службы ГУОБДД Байгазы Айтикул уулу рассказал, что мероприятие проводят совместно с Государственной таможенной службой, оно направлено на борьбу с нарушениями таможенного законодательства ЕАЭС и КР.

Так, 29 ноября в Баткенской области задержали 60 автомобилей с номерами и документами Армении и непризнанного «абхазского» региона, ввезенные в страну с нарушением таможенного законодательства.

«В ходе проверки идентификационных номеров кузова (VIN) предварительно установлено, что задержанные автотранспортные средства не проходили таможенную очистку в странах ЕАЭС (Армения)», — отметил Байгазы Айтикул уулу.

До выяснения всех обстоятельств автомобили водворены на штрафстоянку.