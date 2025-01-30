Руслан Казакбаев стал послом КР в Албании, Северной Македонии и Черногории

Руслан Казакбаев назначен послом Кыргызстана в Албании, Северной Македонии и Черногории по совместительству с резиденцией в Анкаре.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике и Государстве Израиль Руслан Казакбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Албания, Республике Северная Македония и Черногории по совместительству с резиденцией в городе Анкаре Турецкой Республики, говорится в сообщении.