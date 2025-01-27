США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов. Белый дом сообщил, что Колумбия согласилась на условия президента Дональда Трампа и будет принимать депортируемых мигрантов даже на военных самолетах, что ранее вызвало возмущение в Боготе.

Фото СМИ. Депортированных мигрантов отправляют в наручниках и на военном самолете

Уточняется, что Колумбия согласилась принять депортируемых из Штатов мигрантов, в связи с чем Вашингтон решил не вводить пошлины 25 процентов на колумбийские товары.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Богота «согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек».

Читайте по теме Миграционная «война». США вводят пошлины 25 процентов на все товары из Колумбии

Однако при этом сохранятся другие анонсированные главой государства ограничения. Ранее он также ввел запрет на въезд в Штаты для колумбийских чиновников, «визовые санкции» против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников, усиление проверки на границе для всех граждан Колумбии.

Такие меры были связаны с тем, что Богота изначально отказалась принять самолеты из США с мигрантами. Она не пустила два военных самолета Соединенных Штатов, на борту которых находилось около 160 человек. Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна не отказывалась принимать депортированных мигрантов, но проблема в том, что их отправили «в наручниках и на военном самолете».