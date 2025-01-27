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Власть

Миграционная «война». США вводят пошлины 25 процентов на все товары из Колумбии

США вводят пошлины 25 процентов на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принять депортированных мигрантов. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Он также объявил о запрете на въезд в Штаты для колумбийских чиновников и добавил, что вводится усиленная проверка на границе для всех граждан Колумбии.

Дональд Трамп назвал эти санкции «лишь началом».

Напомним, на прошлой неделе по поручению Дональда Трампа из Соединенных Штатов в ряд государств стали вылетать депортационные рейсы — как правило, это военные грузовые самолеты с незаконными мигрантами на борту.

В минувшее воскресенье власти Колумбии тоже закрыли небо для двух американских депортационных самолетов. Президент страны Густаво Петро заявил: сделал это потому, что США относятся к колумбийским мигрантам не как к людям. И пока Соединенные Штаты не разработают «протокол достойного обращения», Колумбия не примет ни один самолет со своими депортируемыми гражданами.

В ответ Дональд Трамп приказал закрыть Американское посольство в Боготе, увеличить пошлины на все товары из Колумбии до 50 процентов, ввести запрет на въезд в США для колумбийских чиновников, усилить пограничный контроль для граждан Колумбии и объявил о скорых санкциях, направленных против экономики и банковской системы Колумбии. Все эти меры по указанию главы государства должны будут действовать до тех пор, пока власти латиноамериканской страны не заберут всех колумбийских нелегальных мигрантов обратно к себе.

Через час после того, как Дональд Трамп объявил об ограничительных мерах против Колумбии, Густаво Петро заявил, что отправит личный президентский самолет, чтобы забрать колумбийских граждан, подлежащих депортации из Штатов.

В ответ на заявление колумбийского коллеги Дональд Трамп опубликовал в Х свое фото на фоне аббревиатуры FAFO — дословно она означает Fuck Around, Find Out («Играй с огнем и обожжешься»).

Ранее власти Мексики также попытались закрыть небо для депортационных самолетов из США, однако уже вскоре начали принимать их один за другим. А власти Бразилии раскритиковали Соединенные Штаты за то, что депортированных мигрантов перевозили в наручниках.

Колумбия вводит ответные пошлины на товары из США. Густаво Петро призвал заменить американские товары продукцией отечественного производства. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/317972/
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