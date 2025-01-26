11:45
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Власть

В Беларуси проходят президентские выборы: Лукашенко баллотируется в седьмой раз

В Беларуси сегодня проходят президентские выборы. По данным ЦИК, они пройдут в отсутствие западных наблюдателей и только на территории республики.

Всего зарегистрировано пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, предприниматель, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая, первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Напомним, предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По сведениям Центризбиркома, Александр Лукашенко тогда набрал 80,1 процента, Светлана Тихановская — 10,1 процента, против всех проголосовали 4,59 процента.

В тот же день на улицах Минска начались акции протеста, участники требовали пересмотра предварительных результатов голосования. Массовые протесты длились несколько месяцев, затем были жестко подавлены.

В 2020-м, после принятия новой Конституции, Александр Лукашенко обещал, что не будет еще раз занимать этот пост. В январе 2025 года он заявил, что не держится за власть. В случае победы это будет его седьмой президентский срок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317943/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, обвиненных в экстремизме
Правила пересечения белорусско-российской границы кыргызстанцами озвучил МИД
В Беларуси банкротится компания, связанная с семьей Бакиева
В седьмой раз. Александр Лукашенко снова баллотируется в президенты Беларуси
В Бресте задержан кыргызстанец с крупной партией психотропных веществ
В Румынии аннулировали результаты президентских выборов
Кыргызстан и Беларусь подписали соглашение об экспортных кредитах
Кыргызстан менен Беларусь түз аба каттамдарын ачууну көздөп жатат
Кыргызстан и Беларусь намерены открыть прямые авиарейсы между двумя странами
Следующим президентом Грузии станет ветеран футбола Михаил Кавелашвили
Популярные новости
Новый мэр города&nbsp;Ош запретил подчиненным приезжать на&nbsp;работу на&nbsp;служебном авто Новый мэр города Ош запретил подчиненным приезжать на работу на служебном авто
За&nbsp;что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в&nbsp;КНР Актилек Мусаевой За что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой
Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в&nbsp;Оше Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в Оше
Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о&nbsp;нем известно Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о нем известно
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
26 января, воскресенье
11:32
Еще одна группа молодых учителей русского языка прибыла из России в Кыргызстан Еще одна группа молодых учителей русского языка прибыла...
11:01
В Беларуси проходят президентские выборы: Лукашенко баллотируется в седьмой раз
10:38
В Алтайском крае кыргызстанцы попали в ДТП, им помогли спасатели
10:16
В Бишкек из Турции прибыли новые автобусы для общественного транспорта
10:00
В Бишкеке будет солнечно, но холодно. Прогноз погоды на 27-29 января