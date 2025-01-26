В Беларуси проходят президентские выборы: Лукашенко баллотируется в седьмой раз

В Беларуси сегодня проходят президентские выборы. По данным ЦИК, они пройдут в отсутствие западных наблюдателей и только на территории республики.

Всего зарегистрировано пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, предприниматель, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая, первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Напомним, предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По сведениям Центризбиркома, Александр Лукашенко тогда набрал 80,1 процента, Светлана Тихановская — 10,1 процента, против всех проголосовали 4,59 процента.

В тот же день на улицах Минска начались акции протеста, участники требовали пересмотра предварительных результатов голосования. Массовые протесты длились несколько месяцев, затем были жестко подавлены.

В 2020-м, после принятия новой Конституции, Александр Лукашенко обещал, что не будет еще раз занимать этот пост. В январе 2025 года он заявил, что не держится за власть. В случае победы это будет его седьмой президентский срок.