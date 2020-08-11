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Общество

Минск после президентских выборов: акции протеста продолжаются

В Минске продолжаются протесты. Силовики сносят баррикады. Число пострадавших растет. Об этом сообщают журналисты аккредитованных в Беларуси СМИ. 

По их данным, МВД признало, что есть один погибший. По официальной версии, он погиб от взрыва неизвестного устройства, которым целился в сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня оппозиция планирует начать стачку.

Сообщается, что кандидат в президенты Светлана Тихановская (главный оппонент Александра Лукашенко на этих выборах), пропала, и в штабе не знают, где она.

По словам главы штаба Анны Красулиной, Светлана Тихановская накануне пошла вместе с адвокатом в ЦИК, чтобы подать жалобу. Ее встретили сотрудники правоохранительных органов. Они допросили ее и вывели через черный ход. «Своему юристу Светлана успела сказать, что приняла решение. Но что за решение, неизвестно. С тех пор она не берет трубку», — сказала Анна Красулина.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли выборы президента, в которых большинство голосов получил действующий лидер страны Александр Лукашенко. После выборов в столице республики и нескольких других городах произошли массовые беспорядки. По данному факту следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Сообщается, что около 3 тысяч человек задержаны.

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравили главы иностранных государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162143/
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