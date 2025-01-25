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Власть

В 2024 году Минэконом заплатил 31 миллион сомов рейтинговым агентствам

В прошлом году Министерство экономики и коммерции заплатило 31 миллион 963,2 тысячи сомов за услуги международных рейтинговых агентств. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета на 2025-й.

«Moody's Минэкономики за услуги заплатило $178,3 тысячи; Standard and Poor's — $45 тысяч; Fitch — 66 тысяч 250 евро; Oppenheimer Europe Ltd. — 60 тысяч фунтов стерлингов в целях первоначального присвоения и повышения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах (суверенного кредитного рейтинга) Кыргызстана в международных рейтинговых агентствах, дальнейшего наращивания инвестиционного потенциала страны на международной арене и выхода на международные рынки долгового и акционерного капитала, привлечения инвестиционного капитала для реализации стратегических инфраструктурных проектов», — говорится в записке. 

Всего в 2024 году министерству из республиканского бюджета планировали выделить 414,5 миллиона сомов, но уточненный бюджет превысил утвержденный на 83,3 миллиона.

Из дополнительно выделенных 83,3 миллиона сомов 31,9 миллиона выделили на оплату услуг международных рейтинговых компаний, 36,5 миллиона ушло на пополнение фонда развития и стимулирования, 6,5 миллиона — на погашение коммунальных услуг в связи с переездом в другое здание.

5,5 миллиона сомов Минэкономики передало департаменту туризма и государственному учреждению «Центр по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт» для покрытия текущих расходов, в том числе для 13-й встречи министров торговли и экономики тюркских государств, а также для празднования 100-летия и дня образования органов экономической системы. 3,8 миллиона сомов потрачено на приобретение торгового павильона в международном торговом центре «Термез». Еще 1,8 миллиона понадобилось в связи с увеличением штатной численности на четыре человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317910/
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