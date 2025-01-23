В ЦИК рассказали, кто займет место Женишбека Токторбаева в Жогорку Кенеше

Депутатский мандат, который освободился после ухода Женишбека Токторбаева, получил Пархат Тулендыбаев. Об этом стало известно в ходе заседания членов ЦИК.

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему нагрудной значок и депутатский мандат.

23 января президент назначил Женишбека Токторбаева мэром южной столицы. Ранее кресло главы муниципалитета занимал Бакытбек Жетигенов, он назначен полпредом Иссык-Кульской области.

Напомним, Пархат Тулендыбаев был уже депутатом VI созыва Жогорку Кенеша от фракции «Республика Ата Журт». Пользователи соцсетей тогда раскритиковали его за исполнение гимна.