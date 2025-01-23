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Власть

В ЦИК рассказали, кто займет место Женишбека Токторбаева в Жогорку Кенеше

Депутатский мандат, который освободился после ухода Женишбека Токторбаева, получил Пархат Тулендыбаев. Об этом стало известно в ходе заседания членов ЦИК. 

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему нагрудной значок и депутатский мандат. 

23 января президент назначил Женишбека Токторбаева мэром южной столицы. Ранее кресло главы муниципалитета занимал Бакытбек Жетигенов, он назначен полпредом Иссык-Кульской области.

Напомним, Пархат Тулендыбаев был уже депутатом VI созыва Жогорку Кенеша от фракции «Республика Ата Журт». Пользователи соцсетей тогда раскритиковали его за исполнение гимна. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/317733/
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