Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, обвиненных в экстремизме

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, которых обвиняли в совершении экстремистских преступлений, сообщается на сайте главы государства.

Фото БелТА. Александр Лукашенко помиловал еще 23 человек, обвиненных в экстремизме

Уточняется, что все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. В числе тех, кого освободят, помиловав, 3 женщины и 20 мужчин. Известно, что из них 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец.

Других данных о личностях помилованных не приводится. Отмечается, что решение было принято из соображений гуманизма. У помилованных появится «шанс вернуться к нормальной жизни». При этом МВД будет следить, чтобы поведение этих лиц было «правопослушным».

В 2024 году Александр Лукашенко издал несколько указов о помиловании. Например, в августе отпустили 30 осужденных за «преступления протестной направленности». Всего в прошлом году помиловано 80 человек, которые были осуждены за экстремизм.

По данным белорусского независимого правозащитного центра «Весна», после протестов против Александра Лукашенко в 2020 году более 5 тысяч белорусов осудили по политическим мотивам. Из них 1 тысяча 378 человек «Весна» признала политзаключенными.

Напомним, 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента, в которых большинство голосов получил действующий лидер государства Александр Лукашенко. После выборов в столице республики и нескольких других городах произошли массовые беспорядки. По данному факту Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Около 3 тысяч человек задержаны.

Очередные президентские выборы, на которых баллотируется действующий глава государства, пройдут в Беларуси 26 января 2025 года.