У кабмина нет планов по инициированию вопроса переноса памятника Владимиру Ленину. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) написал замглавы кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, статус памятника В.И.Ленину на площади Ала-Тоо установлен законом в 2000 году. «Потому его и перенесли на другую сторону. Кстати, первым, кто был против демонтажа памятников Ленину, был Турдакун Усубалиев. Мы не боремся с прошлым. Мы строим новую страну, опираясь на прошлое, не забывая обо всем хорошем, учась на плохом», — заявил Эдиль Байсалов.

Статус памятника В.И.Ленину на площади Алатоо был установлен законом в 2000 году. Потому его и перенесли на другую сторону. Кстати, первым, кто был против демонтажа памятников Ленину был Т.У.Усубалиев. Мы не боремся с прошлым. Мы строим новую страну, опираясь на прошлое, не… https://t.co/UlQttAAH2X — Edil Baisalov (@baisalov) January 16, 2025