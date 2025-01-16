У кабмина нет планов по инициированию вопроса переноса памятника Владимиру Ленину. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) написал замглавы кабмина Эдиль Байсалов.
По его словам, статус памятника В.И.Ленину на площади Ала-Тоо установлен законом в 2000 году. «Потому его и перенесли на другую сторону. Кстати, первым, кто был против демонтажа памятников Ленину, был Турдакун Усубалиев. Мы не боремся с прошлым. Мы строим новую страну, опираясь на прошлое, не забывая обо всем хорошем, учась на плохом», — заявил Эдиль Байсалов.
Напомним, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев предложил заменить статую Владимира Ленина на старой площади памятником Турдакуну Усубалиеву. Депутат Исхак Масалиев призвал не торопиться со сносом.