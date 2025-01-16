Исхак Масалиев призывает не торопиться со сносом памятника Ленину в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев призвал не торопиться со сносом памятника Ленину в Бишкеке.

Напомним, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев предложил заменить статую Владимира Ленина на старой площади памятником Турдакуну Усубалиеву.

Исхак Масалиев отметил, что памятник Турдакуну Усубалиеву стоит в 200 метрах от статуи Ленина на аллее.

«В начале ХХ века у нас не было земли, мы были разделены на две части. Одна часть была в составе Российской империи, другая в составе Кокандского ханства. Благодаря Великой Октябрьской революции создан Советский Союз, потом мы создали Кара-Киргизскую автономную область, затем Кара-Киргизскую автономную республику, позже сформирована Киргизская ССР. На этих границах мы получили независимость. Считаю, что роль Владимира Ильича Ленина большая в становлении кыргызской государственности», — сказал Исхак Масалиев.

По его словам, в XXI веке у людей появилась привычка забывать историю.

«Пытаемся забыть вчерашнее. Это большая ошибка. 30-40 процентов населения Кыргызстана 73 года воспитывались в СССР. Не могу сказать, что это инициатива правильная или неправильная, но прошу пока не обсуждать тему сноса памятника Ленину», — сказал депутат.

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев ответил, что вопрос переноса статуи решит кабмин.