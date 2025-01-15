В Жогорку Кенеш поступил компромиссный вариант нового закона о СМИ

В Жогорку Кенеш на рассмотрение депутатов поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ.

Отметим, это шестая версия закона о средствах массовой информации, доработанного Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру и защита источников информации.

В предложенной редакции законопроекта СМИ считается зарегистрированным со дня принятия Минюстом решения о регистрации. Ведомство ведет реестр средств массовой информации.

Редакция, редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство, деловую репутацию физических и юридических лиц либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей и несовершеннолетних, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста в случае, если:

1) Эти сведения содержались в официальных документах и сообщениях.

2) Они получены от пресс-служб государственных и общественных органов.

3) Они являются дословным воспроизведением публичных выступлений.

4) Они содержались в выступлениях граждан, идущих в эфир без предварительной записи.

5) Они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение.

Читайте по теме Неидеальный, но компромиссный. Разбор законопроекта о СМИ

Проект закона также обязывает государственные органы (за исключением органов в сфере обороны и национальной безопасности), органы местного самоуправления, общественные объединения, предприятия, организации отвечать на журналистский запрос в течение трех рабочих дней.

Деятельность средства массовой информации может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо суда.

Основанием для прекращения судом деятельности средства массовой информации являются неоднократные (более двух раз) в течение 12 месяцев нарушения редакцией требований части 1 статьи 5 настоящего закона, по поводу которых уполномоченным государственным органом в сфере информации вынесены письменные предупреждения учредителю и (или) редакции (редактору), которые не исполнены. Члены рабочей группы по доработке законопроекта о СМИ просили исключить эту норму, но Минкульт оставил ее в документе.

«Мы хотели бы, чтобы эту норму убрали. За год могут возникнуть претензии к редакциям по надуманным обстоятельствам. Работа группы была компромиссной. В итоге этот пункт почему-то остался», — говорила основатель Kaktus.Media Дина Маслова.