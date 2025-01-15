На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова спросила представителя кабмина в парламенте Алмасбека Абытова, что происходит с директором Государственного агентства по строительству, архитектуре и ЖКХ Нурданом Орунтаевым.

По словам депутата, то он исполняет указ президента о запрете парных и банных комплексов на пирсах Иссык-Куля, то теперь вынес на общественное обсуждение постановление о разрешении строить эти же парильни.

«Или он забыл о том, что есть указ президента об их запрете? Мы должны заслушать его отчет, и почему у него такое отношение к Иссык-Кулю. Нужно пригласить его на заседание Жогорку Кенеша», — сказала Кожокулова.

Ранее, Госстрой подготовил проект постановления кабмина, в котором предлагается разрешить размещение бань на пирсах Иссык-Куля. Документ предусматривает обновленные правила застройки, благоустройства, технической эксплуатации и содержания объектов курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. В ведомстве считают, что это поможет создать комфортные условия для отдыхающих.

Отметим, запрет на банные комплексы и парные на побережье Иссык-Куля введен в 2018 году. По закону 500 метров от уреза воды в сторону побережья — это зона санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территория наиболее строгого санитарного режима.