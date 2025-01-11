Госстрой, боровшийся с банями на пирсах Иссык-Куля, теперь решил их разрешить. В ведомстве разработали проект соответствующего постановления кабмина. Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Чиновники предлагают утвердить обновленные правила застройки, благоустройства, технической эксплуатации и содержания объектов курортно-рекреационной территории Иссык-Кульской области.

В Госстрое считают, что надо создать комфортные условия для отдыхающих.

Большинство туристов предпочитают проводить время на прибрежных территориях, в парко-пляжных зонах, поэтому ведомство предлагает развивать курортно-рекреационную инфраструктуру и разрешить строительство некапитальных объектов — пирсов, пирсовых банных объектов, барных прилавков и общественных туалетов. В госагентстве отмечают, что это будет иметь существенное значение не только для улучшения качества обслуживания туристов, но и для экономического роста региона в целом.

Создание новых объектов, а также развитие предпринимательства в этой сфере увеличат налоговые поступления в республиканский и местный бюджеты, а значит будет стимулирована не только экономическая активность, но и создано большое количество рабочих мест, что окажет положительное влияние на уровень жизни местного населения.

Отметим, запрет на бани у побережья озера введен в 2018 году. Тогда же прокуратура сообщала, что все бани и парилки на пирсах Иссык-Куля демонтировали. По закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья — зона санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территория наиболее строгого санитарного режима. На ней запрещены не связанное с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.