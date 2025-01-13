Изменения в Закон «О защите прав предпринимателей» подписал президент

Президент подписал Закон «О внесении изменения в Закон «О защите прав предпринимателей». Цель документа — усиление государственной поддержки женского предпринимательства, в том числе расширение доступа к финансам и создание условий для повышения уровня занятости женщин в экономике республики.
Закон предполагает введение определения «женское предпринимательство», что предусматривает предпринимательскую деятельность, в которой субъектами предпринимательства являются:
- женщина, осуществляющая деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность и зарегистрированное на территории КР, в котором женщине (женщинам) принадлежит не менее 51 процента акций или долей участия и в котором не менее 51 процента штатных сотрудников составляют женщины.