Изменения в Закон «О защите прав предпринимателей» подписал президент

Президент подписал Закон «О внесении изменения в Закон «О защите прав предпринимателей». Цель документа — усиление государственной поддержки женского предпринимательства, в том числе расширение доступа к финансам и создание условий для повышения уровня занятости женщин в экономике республики.

Закон предполагает введение определения «женское предпринимательство», что предусматривает предпринимательскую деятельность, в которой субъектами предпринимательства являются: