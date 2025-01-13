11:35
USD 87.25
EUR 89.39
RUB 0.86
Власть

Изменения в Закон «О защите прав предпринимателей» подписал президент

Президент подписал Закон «О внесении изменения в Закон «О защите прав предпринимателей». Цель документа — усиление государственной поддержки женского предпринимательства, в том числе расширение доступа к финансам и создание условий для повышения уровня занятости женщин в экономике республики.

Закон предполагает введение определения «женское предпринимательство», что предусматривает предпринимательскую деятельность, в которой субъектами предпринимательства являются:

  • женщина, осуществляющая деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
  • юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность и зарегистрированное на территории КР, в котором женщине (женщинам) принадлежит не менее 51 процента акций или долей участия и в котором не менее 51 процента штатных сотрудников составляют женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316571/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
На развитие женского предпринимательства направлено более 3,1 миллиарда сомов
Понятие «женское предпринимательство» закрепят в законах Кыргызстана
Гендерный вопрос. Спикер парламента предложил отменить квоты женщинам на выборах
Женский бизнес-форум: о трудностях предпринимательниц рассказал глава ТПП
В Кыргызстане стало больше женщин-предпринимателей
В законодательство предложили ввести определение «женское предпринимательство»
В Кыргызстане завершилась третья фаза менторской программы «Женщины в бизнесе»
По плечу каждой? Что мешает женскому предпринимательству в Кыргызстане
Наргиза Жакыпова о том, как основала бизнес с миллионным оборотом в Кыргызстане
В Кыргызстане разработали Национальную повестку женского предпринимательства
Популярные новости
Указ о&nbsp;легализации автомобилей с&nbsp;иностранными номерами подписал президент Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 января
Экспериментальный режим отбывания наказания утвердил президент, подписав закон Экспериментальный режим отбывания наказания утвердил президент, подписав закон
Алмамбет Шыкмаматов напомнил убрать ЭТТН и&nbsp;пообещал упростить ЭСФ Алмамбет Шыкмаматов напомнил убрать ЭТТН и пообещал упростить ЭСФ
Бизнес
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
13 января, понедельник
11:27
Президент подписал Закон «О стандартизации» Президент подписал Закон «О стандартизации»
11:25
Изменения в Закон «О защите прав предпринимателей» подписал президент
11:19
Пробками в Бишкеке озаботился кабмин: создана межведомственная рабочая группа
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 января
10:48
Истязание Асель Ногойбаевой. Пострадавшая сообщает о восстановлении внешности