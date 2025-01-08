Метапневмовирус в Кыргызстане. Причин для беспокойства нет, заявляют в Минздраве

Начальник эпидуправления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева в эфире «Биринчи радио» сообщила, что не стоит беспокоиться по поводу появления в СМИ информации о метапневмовирусе.

Эпидемиолог отметила, что этот вирус не новый. В Кыргызстане он регистрировался и до 2024 года.

«Метапневмовирус — это один из видов острых респираторных вирусных инфекций. Официально его выявили в 2001-м в Нидерландах и дали ему такое название. Но потом, как выяснили ученые, этот вирус ежегодно распространялся с 1950-го. У нас в стране каждый год регистрируются разные виды ОРВИ. Это респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, парагрипп и другие. С 2021-го мы тоже начали изучать метапневмовирус в КР. У него почти нет отличий от других острых вирусов», — сказала она.

Динара Оторбаева добавила, что с октября по декабрь (с 40-й по 52-ю неделю) в республике выявлено всего два случая метапневмовируса.

«Исследования будут продолжены. Причин для беспокойства и страха нет», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Заболеваемость в КНР увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше, наибольшую распространенность она получила в северных провинциях.