В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовируса

В Кыргызстане выявлено два случая метапневмовируса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, сегодня по-прежнему в республике преобладают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

Министерство здравоохранения проводит дозорный эпидемиологический надзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). Образцы материалов от пациентов с ТОРИ отправляются на тестирование методом полимеразной цепной реакции на грипп, COVID-19 и другие респираторные патогены.

С октября по декабрь (с 40-й по 52-ю неделю) 2024 года отобраны 1 тысяча 144 анализа от больных, из них: риновирус — 210, респираторно сентициальный вирус — 259, аденовирус — 105, бокавирус — 79, парагриппы (I, II, III, IV типы) — 98 и метапневмовирус — 2 случая.

«Метапневмовирус человека (Human metapneumovirus, hMPV) представляет собой РНК-содержащий вирус из семейства Pneumoviridae. Вызывает острые респираторные вирусные инфекции у человека, чаще всего у детей. Возбудитель метапневмовирусной инфекции (MPVI), получивший название «человеческий метапневмовирус», обнаружен в 2001 году при исследовании крови детей с респираторными заболеваниями», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вирус не новый.

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«Этой инфекцией заражаются люди всех возрастных групп, но у детей до пяти лет и пожилых людей симптомы более выражены. Основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, также возможна реализация контактно-бытового пути. Инкубационный период обычно составляет трое-пять суток. Симптомы MPVI могут быть сходны с обычной простудой или гриппом, включая насморк, кашель, головную боль и жар. Однако у больных MPVI также могут наблюдаться одышка, бронхит и пневмония, что делает инфекцию более опасной для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых пациентов», — пояснили в МЗ КР.

Для предотвращения распространения MPVI следует соблюдать следующие меры профилактики:

— мыть руки или использовать антисептики для обработки рук после посещения общественных мест;

— избегать контакта с лицами с признаками ОРВИ;

— не прикасаться к лицу грязными руками;

— соблюдать правила респираторного этикета (чихать и кашлять следует, прикрывая нос и рот салфеткой);

— при сезонном подъеме уровня заражения ОРВИ использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест.