В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовируса

В Кыргызстане выявлено два случая метапневмовируса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.
По данным ведомства, сегодня по-прежнему в республике преобладают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
Министерство здравоохранения проводит дозорный эпидемиологический надзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). Образцы материалов от пациентов с ТОРИ отправляются на тестирование методом полимеразной цепной реакции на грипп, COVID-19 и другие респираторные патогены.
«Метапневмовирус человека (Human metapneumovirus, hMPV) представляет собой РНК-содержащий вирус из семейства Pneumoviridae. Вызывает острые респираторные вирусные инфекции у человека, чаще всего у детей. Возбудитель метапневмовирусной инфекции (MPVI), получивший название «человеческий метапневмовирус», обнаружен в 2001 году при исследовании крови детей с респираторными заболеваниями», — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что вирус не новый.
«Этой инфекцией заражаются люди всех возрастных групп, но у детей до пяти лет и пожилых людей симптомы более выражены. Основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, также возможна реализация контактно-бытового пути. Инкубационный период обычно составляет трое-пять суток. Симптомы MPVI могут быть сходны с обычной простудой или гриппом, включая насморк, кашель, головную боль и жар. Однако у больных MPVI также могут наблюдаться одышка, бронхит и пневмония, что делает инфекцию более опасной для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых пациентов», — пояснили в МЗ КР.
Для предотвращения распространения MPVI следует соблюдать следующие меры профилактики:
— мыть руки или использовать антисептики для обработки рук после посещения общественных мест;
— избегать контакта с лицами с признаками ОРВИ;
— не прикасаться к лицу грязными руками;
— соблюдать правила респираторного этикета (чихать и кашлять следует, прикрывая нос и рот салфеткой);
— при сезонном подъеме уровня заражения ОРВИ использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест.