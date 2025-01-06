13:00
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовируса

В Кыргызстане выявлено два случая метапневмовируса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, сегодня по-прежнему в республике преобладают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

Министерство здравоохранения проводит дозорный эпидемиологический надзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). Образцы материалов от пациентов с ТОРИ отправляются на тестирование методом полимеразной цепной реакции на грипп, COVID-19 и другие респираторные патогены.

С октября по декабрь (с 40-й по 52-ю неделю) 2024 года отобраны 1 тысяча 144 анализа от больных, из них: риновирус — 210, респираторно сентициальный вирус — 259, аденовирус — 105, бокавирус — 79, парагриппы (I, II, III, IV типы)  98 и метапневмовирус — 2 случая.

«Метапневмовирус человека (Human metapneumovirus, hMPV) представляет собой РНК-содержащий вирус из семейства Pneumoviridae. Вызывает острые респираторные вирусные инфекции у человека, чаще всего у детей. Возбудитель метапневмовирусной инфекции (MPVI), получивший название «человеческий метапневмовирус», обнаружен в 2001 году при исследовании крови детей с респираторными заболеваниями», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вирус не новый.

Читайте по теме
Вспышка метапневмовируса в КНР. О том, какие симптомы и насколько опасна болезнь

«Этой инфекцией заражаются люди всех возрастных групп, но у детей до пяти лет и пожилых людей симптомы более выражены. Основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, также возможна реализация контактно-бытового пути. Инкубационный период обычно составляет трое-пять суток. Симптомы MPVI могут быть сходны с обычной простудой или гриппом, включая насморк, кашель, головную боль и жар. Однако у больных MPVI также могут наблюдаться одышка, бронхит и пневмония, что делает инфекцию более опасной для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых пациентов», — пояснили в МЗ КР.

Для предотвращения распространения MPVI следует соблюдать следующие меры профилактики:

— мыть руки или использовать антисептики для обработки рук после посещения общественных мест;
— избегать контакта с лицами с признаками ОРВИ;
— не прикасаться к лицу грязными руками;
— соблюдать правила респираторного этикета (чихать и кашлять следует, прикрывая нос и рот салфеткой);
— при сезонном подъеме уровня заражения ОРВИ использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316065/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка метапневмовируса в КНР. О том, какие симптомы и насколько опасна болезнь
Рост ОРВИ. Министр здравоохранения обратился к населению
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 7,3 тысячи случаев ОРВИ
Сезон ОРВИ. В Бишкеке центры семейной медицины работают по новому графику
Сезон гриппа и ОРВИ. Медик рассказала, как помочь ребенку в домашних условиях
ОРВИ и грипп. Когда ждать роста заболеваемости в Кыргызстане
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано пять случаев COVID-19
Заболеваемость ОРВИ и гриппом. О посещаемости в школах рассказали медики
Популярные новости
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
В&nbsp;Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 января В Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на 6-8 января
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
6 января, понедельник
12:24
В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовируса В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовирус...
12:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
11:42
Взрыв снаряда в селе Арка-2. Состояние пострадавших стабильное
11:37
Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) сменила логотип
11:26
В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции