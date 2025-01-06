Вспышка метапневмовируса в КНР. О том, какие симптомы и насколько опасна болезнь

В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Об этом со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщает «Газета.ru».

Заболеваемость в Китае увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше, наибольшую распространенность она получила в северных провинциях.

По данным СМИ, вирус уже создал значительную нагрузку на местную систему здравоохранения: в социальных сетях распространяются видео и фото из больниц, переполненных заболевшими детьми. Патоген вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

Роспотребнадзор сообщил, что специалисты мониторят эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа зараженных метапневмовирусом в КНР. По его данным, метапневмовирус (Metapneumovirus) является одним из возбудителей респираторных инфекций.

Он чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. Может быть особенно опасен для младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой.

Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем.

В России с 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус. ОРВИ-скрин позволяет выявлять не только метапневмовирус, но и четыре вида вирусов парагриппа, риновирус, коронавирус, аденовирус и множество других патогенов, вызывающих острые респираторные заболевания. Благодаря уникальной формуле реагенты обеспечивают высокую чувствительность и специфичность анализов, что позволяет врачам быстро определять тип инфекции и назначать соответствующее лечение.

Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует. Оно обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.

Как сообщил «Российской газете» инфекционист Андрей Поздняков, это давно известный вирус, вызывающий инфекцию, которая относится к сезонным респираторным заболеваниям.

«По факту метапневмовирус — это хорошо изученная старая инфекция, известная очень давно. Возбудитель открыт в начале 2000-х, — сказал он. — В массе это обычная нетяжелая респираторная инфекция. И, как обычно для любых респираторных инфекций, она представляет опасность для детей раннего возраста, то есть это дети до года. Также в зоне риска другие уязвимые категории пациентов — люди с иммунодефицитным состоянием, имеющие несколько хронических заболеваний, и совсем пожилой возраст».

Андрей Поздняков полагает, что в РФ этот вирус тоже циркулирует, и сейчас тоже будет сезонный подъем, особенно после праздников.

В Казахстане тем временем зарегистрировано 30 случаев метапневмовируса. По данным Минздрава РК, метапневмовирус человека — это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заражения ОРВИ и гриппом активно циркулируют в пространстве.

Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым, уточнили в МЗ РК.

В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава 24.kg сообщили, что смогут прокомментировать ситуацию по Кыргызстану только после окончания выходных.

Главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев отметил, что официально зарегистрированных больных с таким диагнозом у них нет.

«Вирус не новый, но штаммы могут быть новыми. Будем изучать сведения Китая, России, Казахстана. Сейчас у нас на лечении находятся пациенты с ОРВИ, корью, вирусными гепатитами, кишечными инфекциями, менингитом, энтеровирусной инфекцией, коклюшем и так далее», — пояснил он 24.kg.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что ведомство контролирует ситуацию и призывает население соблюдать меры профилактики.

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По данным Роспотребнадзора, профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса.

Регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой — это важная мера по профилактике распространения вирусов. По возможности следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций. Регулярные уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте, особенно тех, с которыми часто контактируют, помогают снизить риск заражения.

При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.