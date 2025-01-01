Садыр Жапаров подвел итоги 2024 года. Поздравление президента

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым, 2025 годом. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Мы проводим уходящий год и с новыми надеждами и настроением вступаем в следующий год. Время летит словно птица, и если оглянуться на уходящий год, мы видим, что смогли выполнить множество значимых дел. Как вы помните, в первые годы нашей работы мы направили все свои усилия на упорядочение общественной жизни и налаживание работы государственной системы, служащей интересам народа. Постепенно доверие народа к власти начало расти, остались в прошлом акции протеста и бесконечные митинги», — отметил глава государства.

Он добавил, что мы смогли продемонстрировать международному сообществу, что Кыргызстан способен развиваться самостоятельно, и наладить отношения с другими странами.

«В результате КР укрепила свои позиции на международной арене благодаря выверенной, многовекторной внешней политике. Вопрос кыргызско-узбекской границы, который долгие годы вызывал беспокойство нашего народа, окончательно решен, а переговоры по кыргызско-таджикской границе успешно завершились. Конечно, без вашей поддержки этих достижений было бы невозможно добиться. Наши искренние и добрые намерения принесли свои плоды: мировое сообщество начало поддерживать масштабные проекты, инициированные Кыргызстаном. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что отошли от мыслей об инвестициях любой ценой и перешли к осознанному выбору надежных инвесторов», — сказал Садыр Жапаров.

Он напомнил, что накануне заложили первый камень в строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая откроет новую эпоху в развитии транспортной инфраструктуры Центральной Азии.

«Этот путь предоставит новые возможности для всего региона, укрепит экономику и улучшит жизнь миллионов людей. Соединяя народы Востока и Запада, он станет новым историческим возрождением Великого шелкового пути. Тем временем отремонтированы тысячи километров дорог, являющихся жизненно важными артериями страны, и на 800 километрах уложен асфальт. Строительство ГЭС «Камбар-Ата-1», которое уже называют проектом века, активно продвигается при участии Казахстана и Узбекистана, а также при поддержке Всемирного банка. Эта гидроэлектростанция станет ключевым шагом на пути к энергетической независимости нашей республики. Кроме того, «Камбар-Ата-1» сыграет важную роль в эффективном управлении водными ресурсами в Центральной Азии», — заметил президент.

Еще одно наше приоритетное направление, по его мнению, — обеспечение доступным жильем.

«Мы начали реализацию проекта, в рамках которого в столице, городе Бишкеке, уже построены жилые комплексы и более тысячи наших граждан смогли получить квартиры перед Новым годом. В следующем году будет построено еще больше жилых комплексов, которые будут передаваться гражданам в порядке очереди. 2024-й был насыщен международными и мировыми спортивными мероприятиями. Самыми крупными из них стали Олимпийские игры, прошедшие летом в Париже. Потомки Манаса достойно доказали, что, несмотря на скромные масштабы нашей страны, мы можем достигать великих побед и гордо заявлять о себе всему миру. Эти достижения — лишь начало нашего пути к новым вершинам. Уже сейчас мы начнем готовиться к следующей Олимпиаде, чтобы добиться еще более значительных успехов», — сказал Садыр Жапаров.

Благодаря слаженной работе ветвей власти, объединенных общей целью, в 2024 году доходы от таможни и налогов выросли в несколько раз.

В результате объем ВВП вырос на 9,4 процента и превысил отметку в 1,5 триллиона сомов. В 2025-м ожидается, что этот показатель превысит 1,8 триллиона сомов. Бюджет республики составил 687 миллиардов сомов, а в следующем году планируется увеличить его до 700 миллиардов, укрепляя финансовую основу государства.

«Итак, в 2024 году наши усилия по реализации поставленных задач принесли ощутимые результаты. Это стало возможным благодаря крепкому единству нашего народа и его общей цели. Эти достижения обеспечили стабильность в стране, задали курс на развитие и позволили с уверенностью сказать, что мы начали строительство нового Кыргызстана. Дорогие соотечественники, пусть новый год принесет всем нам благополучие! Пусть новый год станет годом обновления, перемен и новых достижений! Пусть в каждом доме царят счастье, согласие и достаток! С Новым годом!» — подытожил глава государства.