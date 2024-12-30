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Власть

Глава кабмина оставил запись в книге соболезнований в посольстве Кореи в Бишкеке

Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил посольство Республики Корея в Бишкеке, где сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи с трагической авиакатастрофой, произошедшей в аэропорту Муан 29 декабря, повлекшей человеческие жертвы.

В своей записи он от имени кабинета министров и от себя лично выразил глубокие соболезнования корейскому народу и правительству, а также искренние соболезнования семьям и близким погибших. Также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«В эти трудные дни Кыргызская Республика выражает свою искреннюю поддержку и солидарность народу Республики Корея», — написал глава кабмина.

Напомним, крушение самолета авиакомпании JeJu произошло 29 декабря в аэропорту Муан (около 300 километров от Сеула). На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 179 человек. Спасти удалось двух человек. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315847/
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