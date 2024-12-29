Садыр Жапаров выразил соболезнования лидерам Кореи в связи с авиакатастрофой

Президент Садыр Жапаров направил соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Моку и спикеру Национальной Ассамблеи У Вон Шику в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В телеграммах президент выразил глубокую скорбь и передал слова поддержки семьям и близким погибших.

«С глубоким прискорбием воспринял известие о крушении пассажирского самолета в аэропорту Муан Республики Корея 29 декабря 2024 года, в результате которого погибли люди. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, разделяя их горе. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме к и. о. президенту.

Аналогичное послание направлено и спикеру У Вон Шику.

«С глубоким прискорбием воспринял печальную новость о крушении самолета авиакомпании JeJu, повлекшем за собой гибель людей. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, разделяя с ними их горе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Напомним, крушение самолета авиакомпании JeJu произошло 29 декабря в аэропорту Муан (около 300 километров от Сеула). На борту самолета находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 179 человек. Спасти удалось двух человек. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи.