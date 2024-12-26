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Власть

Спикер Нурланбек Шакиев намерен изменить фамилию

Спикер Нурланбек Шакиев на заседании Жогорку Кенеша заявил, что в новом году изменит свою фамилию.

Отметим, народные избранники обсуждают законопроект, инициированный их коллегами Мирланом Самыйкожо, Нурланбеком Шакиевым и Аманканом Кенжебаевым. Они предлагают четыре новых варианта написания фамилий. По словам нардепов, предлагаемые варианты отражают национальные традиции и историческое наследие.

«Как один из инициаторов поправок скажу: в новом году я не буду Нурланом Тургунбековичем, буду Нурлан Тургунбек уулу. При разработке документа мы думали дать настоящие кыргызские фамилии», — сказал торага.

Например, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктын, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу. А Бактыбекову Нургул Жакшылыковну — Бактыбектеги Нургул, Бактыбектеги Нургул Жакшылыктан, Бактыбек Нургул, Бактыбек Нургул Жакшылык уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315448/
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