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Власть

Камчыбек Ташиев открыл пограничную заставу в селе Барпы

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев открыл новое здание пограничной заставы в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Глава спецслужб, выступая с речью, отметил, что в дальнейшем будет продолжена работа по улучшению условий службы и жизни пограничников, укреплению материально-технической базы и оснащению современным вооружением.

«Но в то же время для пограничников и военнослужащих в целом предусмотрены серьезные наказания за совершение незаконных и неуставных действий. Каждый военнослужащий должен помнить, что он обязан строго соблюдать наши законы, служить нашей стране верой и правдой. Согласно поручению главы государства, кыргызская армия на сегодня обеспечена всеми необходимыми средствами, им увеличена зарплата, они обеспечены всеми условиями для жизни, вооружением, поэтому со стороны военнослужащих также должно быть соответствующее правильное отношение», — сказал он.

Далее Камчыбек Ташиев вместе с солдатами осмотрел столовые, тренировочные залы, служебные помещения. На заставе построены баня, летняя кухня, служебные общежития, футбольное поле, автостоянка и другие служебные помещения.

Как отмечается, пограничный пост ранее располагался в здании старого детского сада в селе. Соответствующие службы вынесли заключение о том, что оно не подлежит эксплуатации, находится в аварийном состоянии. Из-за этого возникла необходимость построить новую современную заставу. Под руководством главы ГКНБ строительные работы на заставе завершены в короткие сроки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315401/
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