Отмена штрафа за коррупцию. Комитет парламента одобрил законопроект ГКНБ

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша одобрил без обсуждения во втором и третьем чтениях законопроект ГКНБ об отмене штрафов за коррупцию и другие преступления.

Госкомитет нацбезопасности выступает за назначение реальных сроков.

В документе говорится, что при заключении с обвиняемым соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба за совершение преступлений, предусмотренных статьями 336–348 УК КР, суд назначает наказание в виде лишения свободы на срок не меньше, чем половина минимального срока наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным.

В частности, штрафы предлагается отменить за совершение нижеследующих преступлений:

коррупцию;

злоупотребление должностным положение;

превышение власти;

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;

заключение заведомо невыгодного контракта;

незаконное обогащение;

участие должностного лица в предпринимательской деятельности;

получение взятки;

вымогательство взятки;

посредничество во взяточничестве;

дача взятки;

служебный подлог;

незаконная выдача паспорта;

халатность.

Отметим, 5 декабря Камчыбек Ташиев презентовал депутатам парламента проект закона об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагается лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретят работать на государственной и муниципальной службе.