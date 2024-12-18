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Власть

Дастан Бекешев предлагает несовершеннолетним работать агитаторами на выборах

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев предложил несовершеннолетним работать агитаторами на выборах.

Он отметил, что в конституционном законе это запрещено, хотя, согласно трудовому законодательству, работать могут подростки, достигшие 16 лет.

«С 16 лет он может работать и на шахте, и тачку на Ошском рынке толкать, и поваром, официантом быть. Может работать кем угодно?» — спросил Дастан Бекешев.

Министр труда Равшан Сабиров ответил утвердительно. Однако его поправил директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров и пояснил, что на тяжелых, вредных, ночных работах несовершеннолетним запрещено трудиться.

«А почему мы запрещаем им быть агитаторами на выборах? Наблюдателями. Мы говорим, что он голосовать не может, хорошо. Но почему он газету носить не может? В офисе работать. Считаю, нужно разрешить», — сказал в ответ депутат.

Равшан Сабиров сказал, что рассмотрит предложение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314634/
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