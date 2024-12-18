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Власть

Дело налоговиков. Жанар Акаев считает, что и и.о. главы кабмина должен ответить

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев заявил, что и. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев также должен понести ответственность по делу налоговиков.

Нардеп отметил, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции сообщил об ущербе в 30 миллиардов сомов в результате махинаций с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТТН), хотя в начале расследования указывалось 3,2 миллиарда сомов.

«Вы курировали сферу экономики, финансов, налога. Были первым вице-премьер-министром. При вашем руководстве налоговики нанесли крупный ущерб. Считаю, что и вы должны понести ответственность», — сказал Жанар Акаев.

Адылбек Касымалиев ответил, что у него только сейчас появилась возможность напрямую контролировать работу сотрудников Налоговой службы.

«После назначения на должность нового начальника ГНС мы с ним исправим работу всех налоговиков, вплоть до районных. Если нужно, повысим зарплату, автоматизируем их работу, решим соцвопросы. Но у налоговика не должно быть возможности получать взятки», — сказал он.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

Источник 24.kg рассказал, что 5 декабря вызван на допрос, а после задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель главы ГНС Исламбек Кыдыргычев. Еще один заместитель отпущен после допроса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314563/
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