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Власть

Организацию хаджа депутат предложил передать частным туркомпаниям

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Кылычбаев предложил организацию хаджа передать частным туркомпаниям. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях по обсуждению проектов законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».

«Нам говорили, что при организации паломничества ежегодно $5 миллионов оставалось в тени из-за серых схем. Как будет если передать проведение хаджа турфирмам, чтобы не подрывать авторитет Духовного управления мусульман и Госкомиссии по делам религий?» — спросил Алтынбек Кылычбаев.

Глава Госкомрелигии Азамат Юсупов ответил, что пользы от этого будет мало.

«Во-первых, здесь стоит вопрос обеспечения заработными платами сотрудников муфтията от хаджа. Там, где паломничество организуют турфирмы, цены высокие. У нас самые дешевые путевки — $3 тысячи 750. Последние три года мы упорядочили процесс отправки. Сейчас нет надобности передавать организацию туркомпаниям», — сказал Азамат Юсупов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314428/
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