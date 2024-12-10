При организации хаджа ежегодно $5 миллионов оставалось в тени. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству сообщил глава Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов.

Депутаты обсуждают законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Нардеп Гуля Кожокулова спросила о мошеннических схемах в ходе хаджа.

Азамат Юсупов отметил, что организацией паломничества в Мекку всегда занимался муфтият.

«Могу сказать, что мы комиссионно с госорганами провели хорошую работу по ликвидации серых схем при организации хаджа. До 2018-го стоимость паломничества была $4,5 тысячи. Последние три года мы снизили цену до $3,7 тысячи. Если умножить $800 на 6 тысяч паломников, то получается, что $5 миллионов не учитывалось и оставалось в тени», — сказал он.

По словам Азамата Юсупова, комиссия съездила в Саудовскую Аравию и подсчитала расходы мусульман на перелет, гостиницу, проживание, питание.

Он добавил, что впредь при определении стоимости хаджа также будет работать комиссия и окончательная сумма будет утверждена решением Госкомрелигий.