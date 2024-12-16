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Власть

Садыр Жапаров вручил ключи от новых квартир ГИК жителям столицы

Сегодня, 16 декабря, президент Садыр Жапаров торжественно вручил ключи от новых квартир 549 семьям. Жилье было построено Государственной ипотечной компанией (ГИК) и находится по улице Скрябина в Бишкеке.

Во время мероприятия глава государства подчеркнул важность обеспечения граждан доступным жильем.

«Одно из главных обязательств перед народом — это обеспечить всех нуждающихся жильем. Сегодня в очереди на жилье стоят около 40 тысяч граждан. Мы осознаем масштаб проблемы и постепенно решаем ее. Например, сейчас строится несколько объектов для тех, кто нуждается в квартирах. Ранее ГИК работала через коммерческие банки, из-за чего цены на жилье возрастали. Теперь мы меняем подход, чтобы сделать жилье более доступным» — отметил Жапаров.

Новый жилой комплекс включает:

  • общее количество квартир: 549;
  • количество домов: 7 блоков (15 этажей каждый);
  • распределение квартир по типу:
    • 1-комнатные: 202 квартиры;
    • 2-комнатные: 202 квартиры;
    • 3-комнатные: 145 квартир.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314327/
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