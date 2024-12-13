Кыргызско-таджикская граница. Садыр Жапаров рассказал о подробностях соглашения

«Спорные территории на кыргызско-таджикской границе разделили на равных условиях — 50/50», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью «Кабару».

По его словам, в ряде случаев произошел равноценный обмен участками и все документальные процедуры находятся на завершающем этапе.

«После того как межправительственные комиссии двух стран завершат работу, документы подпишут министры иностранных дел. Затем последуют ратификации парламентами, и финальный этап — подписание президентами двух стран. Таким образом, все вопросы по границам между странами Центральной Азии будут урегулированы», — отметил Садыр Жапаров.

Президент сообщил, что пограничные посты с Таджикистаном, которые закрыты уже три года, откроют сразу после завершения делимитации границы. Это позволит возобновить торговлю, что положительно скажется на экономике обеих стран.

«В регионы с нерешенными пограничными вопросами не идут инвесторы и туристы. Урегулирование границ создаст условия для укрепления дружбы между нашими народами, а также привлечет инвестиции и улучшит уровень жизни», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что отчитается по описанию кыргызско-таджикской государственной границы в середине или конце января. По его словам, описание границы полностью завершено.