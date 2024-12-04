Кыргызстан и Таджикистан завершили описание государственной границы

Руководители правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, сегодня, 4 декабря, в Баткене состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

Фото кабинета министров КР. Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов (слева)

В ходе встречи они достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам правительственных делегаций приступить к процессу оформления итоговых документов по делимитации госграницы.

Фото на главной - Deutsche Welle, кыргызского-таджикская граница, архивное.