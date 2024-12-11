Камчыбек Ташиев отчитается по кыргызско-таджикской границе в январе

На заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что отчитается по описанию кыргызско-таджикской государственной границы в середине или конце января.

По его словам, описание границы полностью завершено. Сегодня кыргызская сторона отправилась в Таджикистан, чтобы готовить картографию. Сам он присоединится к этой работе послезавтра.

«Потом я дам отчет. Все будет открыто. Я готов ответить по каждому селу, каждому земельному участку и мосту», — сказал глава ГКНБ.