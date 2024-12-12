Садыр Жапаров выступил против обязательного техосмотра автомобилей

Президент Садыр Жапаров выступил против введения обязательного технического осмотра автомобилей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

По мнению главы государства, количество устаревших машин в стране сегодня существенно сократилось.

«Водители, особенно те, кто предоставляет услуги такси, заинтересованы в исправности своих транспортных средств, поскольку это напрямую влияет на их доход», — отметил он.

Кроме того, Садыр Жапаров считает, что введение обязательного техосмотра может увеличить коррупционные риски в органах, ответственных за эту процедуру. Учитывая эти факторы, он предложил снять законопроект о повторном введении обязательного техосмотра с общественного обсуждения.

Ранее Минэкономики предлагало поэтапно вводить обязательный техосмотр для автотранспортных средств всех категорий. Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.