Дело социал-демократов. Глава ГКНБ поручил показать Сеиду Атамбаеву СИЗО-1

На заседании Жогорку Кенеша председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев ответил на претензии депутата Сеида Атамбаева.

Напомним, последний заявил, что начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину перевели в камеру с худшими условиями. Еще он попросил отпустить лидера политобъединения Темирлана Султанбекова.

«Насчет Ирины Карамушкиной, вы лично видели условия ее содержания? Сомневаюсь. Вам просто позвонили, а вы это вынесли с трибуны парламента», — сказал Камчыбек Ташиев и поручил главам СИН и Минюста отвезти в СИЗО-1 Сеида Атамбаев и показать условия содержания Ирины Карамушкиной.

По словам главы ГКНБ, Ирина Карамушкина и Темирлан Султанбеков властям не враги.

«Ни один гражданин нашей страны нам не враг. Они нарушили закон и будут перед ним отвечать, каких бы преимуществ у них не было. Вы говорите, что Темирлан Султанбеков молод и не нужно равняться на него. Тогда пусть себя ведет как молодой. Но он же хочет управлять государством. Говорит, если вы не можете управлять страной, отдайте мне, я буду это делать. Пусть он дорастет до управления государством. А пока ответит перед законом», — заявил Ташиев.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 год Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается по сей день.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.