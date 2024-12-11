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Власть

Дети мигрантов без знания русского вне школы. Документ принят в первом чтении

В России Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий детям мигрантов учиться в школах без знания русского языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента РФ Вячеслав Володин.

По его словам, предлагается обязать при приеме в общеобразовательные организации проводить проверку законности нахождения ребенка на территории Российской Федерации, а также его уровня знания русского языка.

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41 процента детей мигрантов. Для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык. В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у одноклассников и учителей», — написал он.

Глава Госдумы добавил, что планируется завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке сегодня, 11 декабря.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации», — написал он.

Ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что отказ принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка не должен привести к их маргинализации, государство должно заниматься их обучением, если у них есть российское гражданство.

А в Татарстане вообще не поддержали запрет на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313819/
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