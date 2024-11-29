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Общество

Татарстан не поддержал запрет учебы детей мигрантов без знания русского языка

В Татарстане не поддержали запрет на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка.
Депутаты Госсовета республики не поддержали проект соответствующего федерального закона. За принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против — 27, воздержались 25. Об этом сообщает сайт «Вечерняя Казань».

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что дети мигрантов без зачисления в учебные заведения останутся без образования «на улице». Он считает, что в республике много иностранцев, и если не принимать их детей в школы, то это может создать проблемы.

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«Мы будем напрягать федерального законодателя, чтобы он нашел подходящее решение для того, чтобы снять эту проблему. Мы нуждаемся в мигрантах. Они приезжают к нам, и их дети должны проходить учебу, но для этого надо создавать условия», — сказал председатель Госсовета.

Депутат Расим Баксиков отметил, что не принятый в школу ребенок в будущем может стать «бандитом», а, кроме школы, мигранту будет негде учить русский язык. Депутат Руслан Юсупов заявил, что если дети иностранцев хотят учиться в российских школах, то они должны подготовиться к обучению, нанять преподавателей. По его мнению, сейчас возникла большая проблема, так как школьники, не знающие русского языка, «оттягивают весь класс».

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России запретят принимать детей мигрантов в учебные заведения без знания русского языка. Депутаты уже приступили к рассмотрению этого законопроекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312569/
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