О знании языка. В РФ призвали власти не допускать маргинализации детей мигрантов

Отказ принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка не должен привести к их маргинализации, государство должно заниматься их обучением, если у них есть российское гражданство. Об этом заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале совета.

По его словам, если оставить эту ситуацию без внимания, «то такие дети вообще не будут учиться и окажутся вытесненными на криминальные задворки общества».

«Наше предложение не принимать в школу детей мигрантов, не знающих русского языка, принято. Правда, теперь начались разговоры о том, чтобы их не принимать и не обучать вообще. Но ведь в таких семьях родители зачастую сами толком не говорят на русском и не заинтересованы в обучении своих детей. Особенно это касается девочек», — сказал он на совещании рабочей группы по вопросам образования.

По мнению Валерия Фадеева, государство должно взять на себя обязанность их обучения, если они — граждане России.

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в РФ запретят принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Депутаты готовят соответствующий законопроект.

Отметим, с учетом принятия этого документа к концу года в России будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.