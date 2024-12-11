В Жогорку Кенеше требуют рассмотреть ответственность главы кабмина

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев потребовал рассмотреть ответственность главы кабмина Акылбека Жапарова.

Депутат напомнил, что одним из заместителей главы кабмина в Баткене дано поручения министерствам найти $200 миллионов на строительство ипотечного жилья в области. Однако депутат в бюджете на 2025 год не нашел этих денег.

Также он напомнил, что Минприроды, Минтрансу и «Кумтору» нанесен ущерб в 1 миллиард сомов руководством этих ведомств. Однако на сегодня только Тенгиз Болтурук вернул деньги. Депутат потребовал, чтобы остальные средства тоже были взысканы, так как 1 миллиард сомов, это немалая сумма.

Исхак Масалиев отметил, что в стране наблюдается рост экономики, однако это не заслуга депутатов и министров.

«Росту экономики есть объективные причины. Это странно, но мы получаем выгоду из сложившейся в мире ситуации. 200-300 тысяч автомобилей в страну завезли и вывезли. Никогда такого не было. Также на росте экономики сказалось изменение курса доллара», — сказал Масалиев.

Он добавил, что между депутатами и членами кабмина не должно быть ссор, должны быть споры. И говорить друг о друге плохо — неправильно. Нардеп считает неправильным разрушение исторических объектов кабмином.

«Начали с гостиницы «Иссык-Куль». Потом здание газеты «Эркин-Тоо». Ладно на месте гостиницы построен большой хан-сарай. Нравится это нам или нет, но он будет служить народу. Теперь про ВДНХ. Правильно, что он возвращен государству, но то что его хотят разрушить и построить на его месте конференц-зал — нет, есть же в «Белом доме» и в старом здании правительства. Это наша история и нельзя ее рушить», — считает парламентарий.

По его мнению, старые объекты в центре столицы нужно придать прежний облик и сделать центр туристической зоной.

«Вот музей Панфилова разрушили и поменяли на 3 тысячи 800 тонн арматуры. Я первый раз слышу, чтобы государство меняло землю на арматуру. Западный и Восточный автовокзалы тоже входят в список памятников истории, защищенные законом, но их хотят отдать», — заявил депутат.

Он также напомнил, что три года назад кабмин обещал, что китайские компании будут разрабатывать угольные месторождения, но до сих пор, ни одна из них не взялась за разработку. Напомнил он и невыполненное обещание заасфальтировать скотные рынки. Он призвал кабмин не давать народу обещаний, которые не намерен выполнять.

По словам Исхака Масалиева, три года назад кабмин обещал построить 34 гидрообъекта.

«Три года строим. Сколько министров с тех пор ушло, сколько привлечены к ответственности? Думаю, пришло время отвечать и главе кабмина Акылбеку Жапарову. Но это от меня не зависит. Если предложу объявить недоверие кабмину, кроме меня никто не проголосует за это», — сказал парламентарий.